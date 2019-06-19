"Роскосмос" уточнил время возвращения экипажа МКС

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции вернется на Землю утром 25 июня, говорится в сообщении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в состав входит Центр управления полетами).

"Расстыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" - 25 июня 2.24 мск; приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" - 25 июня 5.48 мск", - говорится в сообщении ЦНИИмаш.

На Землю с МКС возвратятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они прилетели на станцию в декабре 2018 года.

Ранее на сайте НАСА появилась информация, что переходные люки между МКС и кораблем "Союз МС-11" будут закрыты 24 июня в 23.10 мск. Расстыковка корабля от станции намечается 25 июня в 2.25, включение двигателей "Союза МС-11" для схода с орбиты - в 4.54, приземление спускаемого аппарата корабля - в 5.47.