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РИА Новости

"Роскосмос" уточнил время возвращения экипажа МКС

Вчера, 16:09
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции вернется на Землю утром 25 июня, говорится в сообщении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в состав входит Центр управления полетами).
"Расстыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" - 25 июня 2.24 мск; приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" - 25 июня 5.48 мск", - говорится в сообщении ЦНИИмаш.
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На Землю с МКС возвратятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они прилетели на станцию в декабре 2018 года.
Ранее на сайте НАСА появилась информация, что переходные люки между МКС и кораблем "Союз МС-11" будут закрыты 24 июня в 23.10 мск. Расстыковка корабля от станции намечается 25 июня в 2.25, включение двигателей "Союза МС-11" для схода с орбиты - в 4.54, приземление спускаемого аппарата корабля - в 5.47.
Сейчас на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.
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