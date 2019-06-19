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РИА Новости

В ОНФ предложили дать выпускникам право повторно сдавать ЕГЭ

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики во время единого государственного экзамена
Ученики во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученики во время единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает дать выпускникам школ возможность повторно сдавать ЕГЭ и выбирать наилучший результат, сообщает пресс-служба движения.
"Введение процедуры повторной сдачи ЕГЭ с правом ребенка выбирать наилучший результат станет гуманным шагом, при этом не нарушит исходную цель единого экзамена", - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на члена центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанину.
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В пресс-службе ОНФ уточнили, что, в соответствии с докладом правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными. Такая мера может позволить бороться с утечками общих заданий и списыванием.
Духанина выразила уверенность в том, что экзаменационные процедуры "не могут развиваться только в сторону защиты от списывания". По её словам, главное, куда должен "двигаться" единый госэкзамен – "прозрачность, содержательная объективность и надежность". Она также обратила внимание на возможности технических сбоев при организации экзаменов, которые "повышают уровень стресса и у детей, и у родителей".
"Если мы вспомним еще раз старт Единого государственного экзамена, то одной из целей была возможность оценивать результаты обучения детей в справедливых условиях, когда используется единая система, единая процедура. Все дети России должны получать единообразно выстроенные, одинаковые по сложности КИМы (контрольно-измерительные материалы, то есть задания), которые, в свою очередь, должны опираться на образовательный стандарт", – заключила член центрального штаба ОНФ.
Она напомнила, что, по результатам опросов ОНФ, только 15% родителей уверены, что ребенок сможет сдать ЕГЭ без привлечения к подготовке дополнительных профессионалов. Это может означать, что экзаменационные задания по уровню сложности значительно выше уровня, обеспечиваемого школой. Одним из инструментов, регламентирующих составление заданий ЕГЭ, по её словам, станет новый федеральный государственный образовательный стандарт, где будет описано содержание, которым должны владеть дети.
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Духанина отметила, что процедура оценки полученного школьниками образования может не ограничиваться одним ЕГЭ. Так, по её словам, "перспективу итоговой оценки" за курс школы многие регионы "уже видят" в "цифровом портфолио", которое отражает "не сухие баллы, а динамику образовательных достижений ученика". Эксперт отметила, что в таких системах вопрос о списывании "отпадает сам собой".
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