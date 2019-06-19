Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T15:42Z
https://ria.ru/20190619/1555704154.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155021/65/1550216566_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_2578ba7053b6e15c345b9358ae00c430.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"

Вчера, 15:42
5538
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил разобраться со сложившейся ситуацией на художественно-производственном предприятии "Софрино" в Подмосковье после получения обращения от его сотрудников, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, комментируя информацию о возникших проблемах на предприятии.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что сотрудники завода, производящего свечи, облачения и различную церковную утварь, написали письмо на имя предстоятеля РПЦ, в котором пожаловались на уменьшение зарплаты более чем в два раза, а также на проблемы со сбытом и незагруженность производства. По их словам, прежде ведущее предприятие Русской церкви в последние годы якобы стало должником, снизились заказы от епархий. Возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев в 2018 году указом патриарха был освобожден от должности.
Верующие во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3 января 2018, 08:00Религия и мировоззрение
Торговля духовным товаром: откуда берутся ценники на требы в РПЦ
"Обращение сотрудников получено, патриарх дал поручение руководству предприятия разобраться со сложившейся ситуацией и доложить ему в самые кратчайшие сроки. К сожалению, ряд внутренних сложностей на предприятии, накопившихся за последние годы, сейчас выражаются и в таких обращениях. Надо полагать, что новый менеджмент предприятия Софрино сможет урегулировать эту ситуацию", - сказал Волков.
В то же время заместитель директора "Софрино" Андрей Потемкин заверил РИА Новости, что заработная плата, как и премия, выплачена работникам в полном объеме.
"Руководитель предприятия находился в командировке, и приказ о премии не был подписан. На следующий день он вернулся и подписал документы. То есть никакого криминала тут нет", - сказал он, уточнив, что не знает, по какой причине работники "Софрино" обратились к патриарху.
Вместе с тем заместитель начальника цеха гальванизации "Софрино" Петр Поваров отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что задержка премии действительно была, "но только в этом месяце".
"Ее выплатили вчера, задержку пока никак не объяснили. Зарплату мы получили сразу, а премию чуть попозже", - сообщил он.
Патриаршее служение в праздник Крещения Господня
14 мая, 08:00
"Не только в храме". Почему ладан используют неправильно
71134135
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Лента
новостей
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Девушка у банкомата Сбербанка
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
00:30Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
Лента новостейМолния