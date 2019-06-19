Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил разобраться со сложившейся ситуацией на художественно-производственном предприятии "Софрино" в Подмосковье после получения обращения от его сотрудников, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, комментируя информацию о возникших проблемах на предприятии.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что сотрудники завода, производящего свечи, облачения и различную церковную утварь, написали письмо на имя предстоятеля РПЦ, в котором пожаловались на уменьшение зарплаты более чем в два раза, а также на проблемы со сбытом и незагруженность производства. По их словам, прежде ведущее предприятие Русской церкви в последние годы якобы стало должником, снизились заказы от епархий. Возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев в 2018 году указом патриарха был освобожден от должности.

"Обращение сотрудников получено, патриарх дал поручение руководству предприятия разобраться со сложившейся ситуацией и доложить ему в самые кратчайшие сроки. К сожалению, ряд внутренних сложностей на предприятии, накопившихся за последние годы, сейчас выражаются и в таких обращениях. Надо полагать, что новый менеджмент предприятия Софрино сможет урегулировать эту ситуацию", - сказал Волков.

В то же время заместитель директора "Софрино" Андрей Потемкин заверил РИА Новости, что заработная плата, как и премия, выплачена работникам в полном объеме.

"Руководитель предприятия находился в командировке, и приказ о премии не был подписан. На следующий день он вернулся и подписал документы. То есть никакого криминала тут нет", - сказал он, уточнив, что не знает, по какой причине работники "Софрино" обратились к патриарху.

Вместе с тем заместитель начальника цеха гальванизации "Софрино" Петр Поваров отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что задержка премии действительно была, "но только в этом месяце".