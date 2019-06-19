Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений... Я в качестве протеста покидаю зал", - заявил Жириновский и покинул зал пленарных заседаний.