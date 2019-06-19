Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T19:06Z
https://ria.ru/20190619/1555703732.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154947/81/1549478120_0:15:3008:1707_1036x0_80_0_0_606890b5642bf1e8ef804a088b1db67d.jpg
РИА Новости

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Вчера, 15:32
183893
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект депутатов ЛДПР, упрощающий порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на антивоенном митинге ЛДПР на Пушкинской площади. 4 ноября 2018
19 апреля, 15:22
Жириновский предложил ввести талоны на питание для бедных
В начале заседания Жириновский возмутился тем, что Дума длительное время не может рассмотреть этот законопроект, который был внесен еще в 2016 году.
"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений... Я в качестве протеста покидаю зал", - заявил Жириновский и покинул зал пленарных заседаний.
24848517363687
Обсудить 81
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Путин говорит об у прощении, депутаты ЕР рукоплескают и ничего не делают, а люди мучаются. Вольфович молодец и уважуха
19 июня, 15:38
jjuws-w
516411015
Молодец Жириновский!!!
19 июня, 15:57
Андрей Елисеев
436513111
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Лента
новостей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния