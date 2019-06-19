Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн — РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее ССГ опубликовала новый доклад, а также назвала имена четырех подозреваемых. В качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая (фигуранты дела) и новости из интернета.

В России выводы назвали голословными. Москва и ранее отмечала зависимость следствия от некомпетентных источников.

Так, заместитель генпрокурора Николай Винниченко в интервью РИА Новости говорил, что не ставит под сомнение всю информацию из соцсетей, но считает, что ССГ с легкостью полагается на непроверенные данные, игнорируя при этом неопровержимые доказательства российской стороны.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.

Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.