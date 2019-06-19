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РИА Новости

Следствие назвало имена подозреваемых в крушении MH17

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн — РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом объявила семьям жертв имена подозреваемых. Об этом сообщила родственница одного из погибших Зилена Фредерикс.
"Нам назвали имена четырех человек, троих россиян и одного украинца, это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко", — сказала она.
Фредерикс уточнила, что начало судебного процесса запланировано на 9 марта следующего года, а фигурантов будет больше, однако количество не уточняется.
В ССГ подтвердили эту информацию, добавив, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения, связанные с доставкой в Донбасс установки "Бук".
Там также сообщили, что выдадут международные ордеры на арест Гиркина, Пулатова, Дубинского и Харченко.
В России выводы ССГ называли голословными.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
4 июня, 10:48
"Платить и каяться?" Помпео призвал Россию "сделать больше" по делу MH17Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что позиция Запада в отношении этой катастрофы остается откровенно предвзятой.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.
Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
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МИД РФГенеральная прокуратура РФНиколай ВинниченкоMH17. РасследованиеВ мире
Популярные комментарии
Что? И здесь мы обгадились?
19 июня, 13:56
vyachnick
1414220102
Бред собачий - ""расследование"" не закончили, но когда будет суд ..какой суд? где этот самый суд будет? если у него полномочия?..так ни о чем..бла-бла-бла
19 июня, 13:20
Максим Исаев
1042102130
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