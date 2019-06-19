Британия изучит доклад ООН об убийстве Хашукджи

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания осуждает убийство журналиста Джамаля Хашукджи и изучит доклад спецдокладчика Совета ООН на данную тему, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала ввести международные санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти Хашукджи. Она призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Хашукджи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года.

"Как говорил министр иностранных дел, Великобритания самым резким образом осуждает убийство Джамаля Хашукджи и по-прежнему ясно дает понять, что все, чья причастность будет доказана, должны будут быть привлечены к ответу. Британское правительство изучит доклад спецдокладчика и рассмотрит содержащиеся в нем выводы", - заявил представитель Форин-офиса.

Доклад Каламар опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.