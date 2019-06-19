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РИА Новости
Культура

Певица Maruv выступит в Москве на разогреве у Кристины Агилеры

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Выступление украинской певицы Maruv откроет концерт Кристины Агилеры в Москве, который состоится 23 июля на "ВТБ Арене", сообщает пресс-служба концертного агентства SAV Entertainment.
Американская певица Кристина Агилера в рамках европейского турне в июле приедет в Россию. Она выступит с концертом в Санкт-Петербурге 21 июля, в Москве - 23 июля.
"Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это Maruv, одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом Blackwater, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции", - говорится в сообщении.
Maruv в этом году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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