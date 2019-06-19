Певица Maruv выступит в Москве на разогреве у Кристины Агилеры

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Выступление украинской певицы Maruv откроет концерт Кристины Агилеры в Москве, который состоится 23 июля на "ВТБ Арене", сообщает пресс-служба концертного агентства SAV Entertainment.

Американская певица Кристина Агилера в рамках европейского турне в июле приедет в Россию. Она выступит с концертом в Санкт-Петербурге 21 июля, в Москве - 23 июля.

"Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это Maruv, одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом Blackwater, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции", - говорится в сообщении.