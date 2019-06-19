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РИА Новости

На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

Вчера, 14:43
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© Фото : страница Дмитрия Тымчука в FacebookДмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
© Фото : страница Дмитрия Тымчука в Facebook
Дмитрий Тымчук. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье "умышленное убийство" возбуждено по факту смерти депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
"По факту уже начато уголовное дело по статье "умышленное убийство". Следственные действия продолжаются", - приводит слова Князева пресс-служба Наполиции на странице в Facebook в среду.
По словам главы Нацполиции, погибший получил огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера", - заявил Князев.
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