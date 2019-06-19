Второго сезона сериала "Чернобыль" не будет

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин заявил, что продолжения ленты не будет.

"Нет, я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой", - сказал Мейзин в интервью сайту ТСН, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать второго сезона.

По его словам, "важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей".

"Но я очарован этой частью мира, этой частью мировой истории. Не сомневаюсь, рано или поздно я вернусь к одному из многих невероятных сюжетов Восточной Европы. Пока не знаю, когда, но о Чернобыле я сказал все, что хотел", - добавил Мейзин.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.