Экс-министр по Brexit поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости. Экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, выбывший накануне из гонки за пост лидера тори и премьера, объявил в среду, что поддерживает кандидатуру бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона.

По мнению Рааба, выступающего за Brexit даже в самом "жестком" его варианте, единственный кандидат, способный вывести Великобританию из ЕС к 31 октября – это Джонсон. "Единственный, кто теперь сделает это – Борис Джонсон, и я буду поддерживать его, чтобы он стал нашим следующим премьер-министром", - заявил Рааб газете Evening Standard.

Ранее Джонсона поддержала выбывшая из борьбы после первого тура голосования фракции консерваторов экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и добровольно отказавшийся от дальнейшей борьбы министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Джонсон является безоговорочным лидером гонки за премьерское кресло.

Во вторник он набрал 126 голосов депутатов, на 12 больше, чем в первом раунде, который прошел 13 июня. Победу Джонсону в гонке за кресло премьера предсказывают и социологи, и букмекеры. На втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант, набравший во втором туре 46 голосов (в первом туре у него было 43 голоса). Итоговые раунды голосования пройдут в среду и четверг, когда станут известны имена двух финалистов.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.