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РИА Новости

Экс-министр по Brexit поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости. Экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, выбывший накануне из гонки за пост лидера тори и премьера, объявил в среду, что поддерживает кандидатуру бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона.
По мнению Рааба, выступающего за Brexit даже в самом "жестком" его варианте, единственный кандидат, способный вывести Великобританию из ЕС к 31 октября – это Джонсон. "Единственный, кто теперь сделает это – Борис Джонсон, и я буду поддерживать его, чтобы он стал нашим следующим премьер-министром", - заявил Рааб газете Evening Standard.
Ранее Джонсона поддержала выбывшая из борьбы после первого тура голосования фракции консерваторов экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и добровольно отказавшийся от дальнейшей борьбы министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Джонсон является безоговорочным лидером гонки за премьерское кресло.
Во вторник он набрал 126 голосов депутатов, на 12 больше, чем в первом раунде, который прошел 13 июня. Победу Джонсону в гонке за кресло премьера предсказывают и социологи, и букмекеры. На втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант, набравший во втором туре 46 голосов (в первом туре у него было 43 голоса). Итоговые раунды голосования пройдут в среду и четверг, когда станут известны имена двух финалистов.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
13 июня, 21:01
Букмекеры оценили шансы Джонсона стать британским премьером
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
До момента избрания нового премьера на этом посту остается Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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