В Узбекистане задержали пару при попытке продать девятимесячного ребенка

ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным управления, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ташкенте районе были задержаны 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые пыталась продать своего девятимесячного новорожденного ребенка своей знакомой за 9 тысяч долларов.

"Молодая пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за покупку ребенка", - говорится в сообщении.