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РИА Новости

В Узбекистане задержали пару при попытке продать девятимесячного ребенка

Вчера, 14:09
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ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
По данным управления, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ташкенте районе были задержаны 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые пыталась продать своего девятимесячного новорожденного ребенка своей знакомой за 9 тысяч долларов.
"Молодая пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за покупку ребенка", - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия, добавили в управлении. Санкции по данный статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.
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