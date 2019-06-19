Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова представила в инстаграме композицию, записанную вместе с финалистом шоу Ержаном Максимом.

"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", — написала артистка.

Над композицией работали продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин.

Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

Скандал на шоу "Голос.Дети"

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" разгорелся сразу после обнародования результатов зрительского голосования в финале, когда первое место заняла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов. В Сети начали распространять информацию о фальсификации голосования.

Первый канал принял решение организовать проверку и обратиться за помощью к специалистам в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель сообщил, что проведет спецвыпуск 24 мая. Дочь Алсу решила отказаться от участия.

На мероприятии гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями конкурса стали все финалисты, в том числе Абрамова.