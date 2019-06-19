МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия встревожена тенденцией в США на вольное обращение с понятием стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены усиливающейся тенденцией в США на, скажем так, облегчённое, вольное обращение с понятием стратегической стабильности, которое подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми, создание и возможное развертывание, том числе на баллистических ракетах подводных лодок Trident-2, боезарядов малой или варьируемой мощности, в том числе боеголовок W76", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявление Пентагона о необходимости для США разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности для сдерживания РФ.

По его словам, это отражение военной мысли в США, которая может предполагать допущение сценария с применением ядерного оружия на поле боя.

"Если кто-то из военных планировщиков оказался в плену иллюзий 50-60 летней давности, что ядерная война может носить ограниченный характер, что ее эскалация может контролироваться, что применение ядерного оружия ограниченных масштабов и малой мощности способно остановить конфликт, это глубокое и очень опасное заблуждение", - отметил замглавы МИД РФ.

Как отметил замглавы МИД РФ, происходящее только подчеркивает необходимость резко активизировать российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности.