АТОР: в Египте число самостоятельных туристов из России превысит 120 тысяч

МОСКВА, 19 июня - РИА Новости. В 2019 году более 120 тысяч самостоятельных российских туристов посетят курорты Египта, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В Египте готовы принимать российских туристов хоть с завтрашнего дня", - сказала она на пресс-конференции об актуальных тенденциях отдыха летнего сезона 2019 года.

При этом Ломидзе напомнила, что пока даты открытия прямого чартерного сообщения с курортами не определены. Египетские туристические власти говорят о том, что это произойдет осенью, но информация пока не подтверждается российской стороной.

"Однако российские туристы как-то добираются до Египта. По предварительной оценке, по итогам 2018 года там отдохнуло порядка 120 тысяч человек, это были не клиенты туристических компаний. Я подозреваю, что в этом году их может быть даже немного больше", - сказала представитель АТОР.