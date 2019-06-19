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РИА Новости
Туризм

АТОР: в Египте число самостоятельных туристов из России превысит 120 тысяч

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июня - РИА Новости. В 2019 году более 120 тысяч самостоятельных российских туристов посетят курорты Египта, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В Египте готовы принимать российских туристов хоть с завтрашнего дня", - сказала она на пресс-конференции об актуальных тенденциях отдыха летнего сезона 2019 года.
При этом Ломидзе напомнила, что пока даты открытия прямого чартерного сообщения с курортами не определены. Египетские туристические власти говорят о том, что это произойдет осенью, но информация пока не подтверждается российской стороной.
"Однако российские туристы как-то добираются до Египта. По предварительной оценке, по итогам 2018 года там отдохнуло порядка 120 тысяч человек, это были не клиенты туристических компаний. Я подозреваю, что в этом году их может быть даже немного больше", - сказала представитель АТОР.
Она также напомнила, что и турпоток в Египет еще несколько лет назад превышал два миллиона человек. Тогда отдыхающие из России прилетали на красноморские курорты чартерами.
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