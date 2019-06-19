Турецкие министры станут почетными гостями "Иннопрома-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Министр торговли и министр промышленности и технологий Турецкой Республики станут почетными гостями международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая в июле пройдет в Екатеринбурге, сообщает во вторник оргкомитет выставки.

"Страной-партнером 10-го, юбилейного "Иннопрома", который пройдет с 8 по 11 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", объявлена Турецкая Республика. Почетными гостями мероприятия станут министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, а также министр торговли Турции Рухсар Пекджан. Экспозиция страны-партнера расположится в павильоне №1 и займет около 3 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

В рамках экспозиции свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представят крупнейшие компании Турции, такие как Durmazlar makina, Layne bowler pompa, Hürmak plastik otomotiv makina, Yilmaz redüktör, Hidromode hidrolik makina и другие. На торжественной церемонии открытия выставки, которая пройдет в киноконцертном зале "Космос", страна-партнер представит колоритное культурное шоу.

На "Иннопроме-2019" пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли. В рамках пленарной сессии запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Рухсар Пекджан и Мустафы Варанка, уточняют организаторы.

Всего на выставке "Иннопром-2019", вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в два раза превышает результат прошлого года. Свои национальные стенды представят Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония, впервые — Австрия, Казахстан, Франция и Тайвань. Тема "Иннопрома-2019" - "Цифровое производство: интегрированные решения".