Омбудсмен возьмет на контроль дело арестованного журналиста "Черновика"

МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека республики Дагестан Джамал Алиев возьмет на контроль ход расследования дела арестованного редактора региональной газеты "Черновик", подозреваемого в финансировании терроризма, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. По словам адвоката, журналиста подозревают в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, данное дело находится на особом контроле у уполномоченного по правам человека в республике Дагестан… При наличии фактов применения к Гаджиеву незаконных методов расследования и (иных) фактов, нарушающих его права и законные интересы во время предварительного следствия и содержания в следственном изоляторе, последует незамедлительная реакция омбудсмена с привлечением компетентных органов к проверке соответствующих обстоятельств и устранению выявленных нарушений", - говорится в релизе.