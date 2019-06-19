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РИА Новости

Омбудсмен возьмет на контроль дело арестованного журналиста "Черновика"

Вчера, 13:32
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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека республики Дагестан Джамал Алиев возьмет на контроль ход расследования дела арестованного редактора региональной газеты "Черновик", подозреваемого в финансировании терроризма, сообщается на официальном сайте омбудсмена.
Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. По словам адвоката, журналиста подозревают в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.
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"Учитывая сложившиеся обстоятельства, данное дело находится на особом контроле у уполномоченного по правам человека в республике Дагестан… При наличии фактов применения к Гаджиеву незаконных методов расследования и (иных) фактов, нарушающих его права и законные интересы во время предварительного следствия и содержания в следственном изоляторе, последует незамедлительная реакция омбудсмена с привлечением компетентных органов к проверке соответствующих обстоятельств и устранению выявленных нарушений", - говорится в релизе.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели видеообращения редакции "Черновик" к Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела журналиста.
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