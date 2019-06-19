Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:31Z
https://ria.ru/20190619/1555697434.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ООН назвали убийство Хашукджи международным преступлением

Вчера, 13:31
234
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции в октябре прошлого года является международным преступлением большого значения, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, опубликованном в среду.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
Вчера, 13:23
ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам
По мнению Каламар, убийство Хашукджи, "имеет устойчивое международное влияние" и представляет собой "международное преступление, за которое государства должны требовать универсальной юрисдикции".
В докладе отмечается, что убийство журналиста нарушает международные нормы, запрещающие использование силы за пределами территории отдельного государства, а обстоятельства, при которых оно было совершено, могут расцениваться как пытка. Кроме того, поскольку местонахождение останков Хашукджи до сих пор не выявлено, данный случай можно расценивать как насильственное исчезновение, говорится в документе.
"Убийство Хашукджи выявило уязвимость диссидентов, которые проживают за рубежом, а также те риски, с которыми они сталкиваются в связи с секретными операциями, которые проводят власти их стран, или негосударственные структуры, которые с ними связаны", - говорится в документе.
В этой связи Каламар вновь напомнила государствам их обязанности уважать права человека, а также защищать тех, кто покинул свою страну из-за угрозы расправы или преследования.
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 25 октября 2018
Вчера, 13:15
Докладчик ООН призвал прекратить суд над подозреваемыми по делу Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
10 апреля, 22:28
Дети Хашукджи отрицают, что саудовские власти "купили" их молчание
100120
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНВ мире
Рекомендуем
ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи
РИА
Новости
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков назвал заявления США по использованию кибероружия игрой с огнем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева) во время встречи в Доме приемов МИД России.
МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны
Лента
новостей
В ООН призвали ФБР провести собственное расследование убийства Хашукджи
В ООН призвали к санкциям против вероятных виновных в смерти Хашукджи
Спецдокладчик призвала СБ ООН провести встречу из-за убийства Хашукджи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
В Иране прокомментировали обвинения США в причастности к атаке на танкеры
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
Суд вынес приговор двум полковникам по делу о взятках в академии Генштаба
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам
Предатели! Опубликовано видео ухода Жириновского с заседания Госдумы
Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским
Паук-каракурт
Эксперт рассказал, как спастись от укуса паука-каракурта с помощью спички
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния