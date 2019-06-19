В ООН назвали убийство Хашукджи международным преступлением

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции в октябре прошлого года является международным преступлением большого значения, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, опубликованном в среду.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.

По мнению Каламар, убийство Хашукджи, "имеет устойчивое международное влияние" и представляет собой "международное преступление, за которое государства должны требовать универсальной юрисдикции".

В докладе отмечается, что убийство журналиста нарушает международные нормы, запрещающие использование силы за пределами территории отдельного государства, а обстоятельства, при которых оно было совершено, могут расцениваться как пытка. Кроме того, поскольку местонахождение останков Хашукджи до сих пор не выявлено, данный случай можно расценивать как насильственное исчезновение, говорится в документе.

"Убийство Хашукджи выявило уязвимость диссидентов, которые проживают за рубежом, а также те риски, с которыми они сталкиваются в связи с секретными операциями, которые проводят власти их стран, или негосударственные структуры, которые с ними связаны", - говорится в документе.

В этой связи Каламар вновь напомнила государствам их обязанности уважать права человека, а также защищать тех, кто покинул свою страну из-за угрозы расправы или преследования.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.