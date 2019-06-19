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РИА Новости

ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам

Вчера, 13:23
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© AFP 2019 / Mohammed Al-SheikhСаудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
© AFP 2019 / Mohammed Al-Sheikh
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, проведенные Турцией и Саудовской Аравией, не соответствует необходимым международным стандартам, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
"Спецдокладчик обнаружила, что оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", - говорится в документе.
По мнению Каламар, в ходе расследования было совершены многочисленные нарушения процедуры, в частности, место предполагаемого убийства было тщательно зачищено, найденные улики не были представлены, а доступ на территорию саудовского консульства для представителей Турции значительно ограничен.
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Вчера, 13:07
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНСШАВ мире
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