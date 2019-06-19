ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, проведенные Турцией и Саудовской Аравией, не соответствует необходимым международным стандартам, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

"Спецдокладчик обнаружила, что оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", - говорится в документе.

По мнению Каламар, в ходе расследования было совершены многочисленные нарушения процедуры, в частности, место предполагаемого убийства было тщательно зачищено, найденные улики не были представлены, а доступ на территорию саудовского консульства для представителей Турции значительно ограничен.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран.