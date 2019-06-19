Несколько семей из Чемодановки разместились у родных в Астраханской области

ВОЛГОГРАД, 19 июн – РИА Новости. Несколько семей после конфликта в пензенском селе Чемодановка разместились у своих родственников в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил РИА Новости руководитель местной цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Григорий Кузменко.

Ранее власти Волгоградской области сообщали, что несколько цыганских семей с детьми из Чемодановки встретили в регионе, им выделили автобус, который в сопровождении полицейских был направлен в Астраханскую область.

"Они в Ахтубинске, разместились у своих родных. Там 46 человек. Тишина, спокойствие. Родня их приняла", - сказал Кузменко.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, произошла 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село. Как сообщал представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов, четыре-пять семей приехали к родным в Волгоградскую область, чтобы переждать конфликт.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.