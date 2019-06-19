Госдума приняла закон, увеличивающий фонд оплаты труда помощников депутатов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым увеличивается размер ежемесячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов до 300 тысяч рублей, при этом лишив помощников на общественных началах права на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений.

Документ в нижнюю палату парламента внесли лидеры четырех думских фракций, а также вице-спикер Госдумы Александр Жуков и заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин в 2017 году.

Как отмечают авторы инициативы, согласно действующему законодательству, помощник сенатора и депутата ГД имеет право на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений: для помощника члена СФ - в пределах соответствующего субъекта РФ, для помощника депутата ГД - в пределах избирательного округа. Вместе с тем в законе прямо не указано, распространяется ли это право на всех помощников, включая помощников, работающих на общественных началах, либо только на помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору.

Авторы инициативы напомнили, что аналогичное уточнение в настоящее время уже действует в отношении права помощников членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов в случае выезда в служебные командировки вместе с членом Совета Федерации, депутатом Госдумы.