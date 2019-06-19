В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

"Попытка его похищения — тоже нарушение международного права в области прав человека. <...> Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", — говорится в документе.

Как сообщила Каламар, есть доказательства причастности саудовского наследного принца к казни журналиста, но для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование.

Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашукджи, признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.

Текст доклада опубликовали накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашукджи, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут озвучены перед советом 26 июня.

Эр-Рияд неоднократно заявлял, что отрицает результаты международного расследования дела Хашукджи, так как проводит собственное.

Убийство журналиста Хашукджи

Джамаль Хашукджи — обозреватель The Washington Post, с 2017 года проживал в США. Второго октября он вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал без вести.

По словам его невесты, в дипмиссию Хашукджи пригласили для оформления документов, саму женщину внутрь не пустили. Через пять часов один из сотрудников ведомства сообщил ей, что Хашукджи ушел и ждать его не нужно.

Поначалу в Эр-Рияде утверждали, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства. Однако позже признали, что сотрудники дипмиссии убили Хашукджи во время ссоры.

Стамбульская прокуратура заявила, что преступление было преднамеренным: Хашукджи задушили, а его тело расчленили и уничтожили.