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РИА Новости

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Вчера, 13:07
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© AFP 2019 / Bulent KilicПлакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
© AFP 2019 / Bulent Kilic
ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

"Попытка его похищения — тоже нарушение международного права в области прав человека. <...> Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", — говорится в документе.

Как сообщила Каламар, есть доказательства причастности саудовского наследного принца к казни журналиста, но для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование.
Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашукджи, признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.
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Текст доклада опубликовали накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашукджи, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут озвучены перед советом 26 июня.
Эр-Рияд неоднократно заявлял, что отрицает результаты международного расследования дела Хашукджи, так как проводит собственное.

Убийство журналиста Хашукджи

Джамаль Хашукджи — обозреватель The Washington Post, с 2017 года проживал в США. Второго октября он вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал без вести.
По словам его невесты, в дипмиссию Хашукджи пригласили для оформления документов, саму женщину внутрь не пустили. Через пять часов один из сотрудников ведомства сообщил ей, что Хашукджи ушел и ждать его не нужно.
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Поначалу в Эр-Рияде утверждали, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства. Однако позже признали, что сотрудники дипмиссии убили Хашукджи во время ссоры.
Стамбульская прокуратура заявила, что преступление было преднамеренным: Хашукджи задушили, а его тело расчленили и уничтожили.
Правоохранители задержали 21 подозреваемого, обвинения предъявлены 11 из них. Для пяти человек прокуратура требует смертной казни, остальных ждет наказание согласно шариату.
Демонстрант, переодетый наследным принцем Саудовской Аравии с кровью на руках, около посольства Саудовской Аравии в Стамбуле требует справедливости в отношении пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНВ мире
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