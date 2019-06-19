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РИА Новости

МИД надеется на изменение ситуации с выполнением минских соглашений Киевом

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется на изменение ситуации с выполнением минских договоренностей Киевом после формирования соответствующих структур в новом правительстве Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с Федеральным советником, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
"Мы также обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования, у нас общие позиции в необходимости полной и последовательной реализации минского комплекса мер в интересах скорейшего преодоления внутриукраинского кризиса. Мы также обсудили те оценки, которые в этой связи высказываются некоторыми нашими западными партнерами, которые весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны", - сказал Лавров.
"Надеемся, что после формирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться. По крайней мере, рассчитываем, что те западные страны, которые покровительствуют Киеву, сделают для этого все необходимое и выполнят свои обязательства по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности, утвердившей минские договоренности", - заключил министр.
Москва
Вчера, 12:16
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Ситуация на УкраинеСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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