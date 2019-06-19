МИД надеется на изменение ситуации с выполнением минских соглашений Киевом

"Мы также обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования, у нас общие позиции в необходимости полной и последовательной реализации минского комплекса мер в интересах скорейшего преодоления внутриукраинского кризиса. Мы также обсудили те оценки, которые в этой связи высказываются некоторыми нашими западными партнерами, которые весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны", - сказал Лавров.