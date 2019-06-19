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РИА Новости

Мэру Харькова пригрозили "ответственностью" за переименование проспекта

Вчера, 13:05
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КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пригрозил мэру Харькову Геннадию Кернесу персональной ответственностью из-за подписания решения о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени советского маршала Георгия Жукова.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Петр Григоренко - советский военачальник и правозащитник, участник диссидентского движения 1960-1970-х годов.
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"Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова. То есть пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности. Если решение будет подписано мэром Кернесом, наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона", - написал Вятрович на странице в Facebook.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.
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На Украине хотят переименовать бренды, "популяризующие" Российскую империю
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Обсудить 6
Владимир ВятровичГеннадий КернесУкраинаВ мире
Популярные комментарии
раз власть местная это сделала,значит запрос граждан такой,и власть в харькове еще имеет хоть что то адекватное в головах и здравое. несомтря на 5 лет сплошной просто лжи в сми украинских, где не было ни одного слова правды про ситуацию с войной и про Россию, люди еще умеют думать.
19 июня, 14:46
Михаил Васильев
1700001
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