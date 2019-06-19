На Украине обжалуют решение горсовета Харькова о переименовании проспекта

КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украинский институт национальной памяти намерен обжаловать в суде решение городского совета Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и потребовать от генеральной прокуратуры Украины возбуждения уголовного дела, сообщила в среду пресс-служба института.

Городской совет Харькова в среду поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова

"Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса (действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти – ред.), и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - цитирует юриста Института национальной памяти Сергея Рябенко пресс-служба.

При этом институт требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета о переименовании проспекта, поскольку оно противоречит украинскому законодательству.

Ранее Кернес призвал жителей города поддержать петицию с предложением вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название - имени маршала Жукова. На сайте городского совета петиция набрала нужное количество голосов для рассмотрения на заседании горсовета.