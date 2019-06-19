Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:03Z
https://ria.ru/20190619/1555696017.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Украине обжалуют решение горсовета Харькова о переименовании проспекта

Вчера, 13:03
543
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украинский институт национальной памяти намерен обжаловать в суде решение городского совета Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и потребовать от генеральной прокуратуры Украины возбуждения уголовного дела, сообщила в среду пресс-служба института.
Городской совет Харькова в среду поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова
Здание Государственной Думы РФ
13 июня, 14:55
В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США
"Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса (действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти – ред.), и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - цитирует юриста Института национальной памяти Сергея Рябенко пресс-служба.
При этом институт требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета о переименовании проспекта, поскольку оно противоречит украинскому законодательству.
Монумент Независимости Украины в Киеве
8 апреля, 17:32
На Украине хотят переименовать бренды, "популяризующие" Российскую империю
Ранее Кернес призвал жителей города поддержать петицию с предложением вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название - имени маршала Жукова. На сайте городского совета петиция набрала нужное количество голосов для рассмотрения на заседании горсовета.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион
8 апреля, 02:56
Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами"
040019
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеГеннадий КернесХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Мэру Харькова пригрозили "ответственностью" за переименование проспекта
РИА
Новости
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Петр Порошенко
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
МИД надеется на изменение ситуации с выполнением минских соглашений Киевом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов
В Лондоне убили россиянина
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
МВД Белоруссии сняло запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot
Дмитрий Тымчук
В МВД Украины подтвердили гибель депутата Тымчука
Дмитрий Тымчук
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния