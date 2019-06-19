На Украине обжалуют решение горсовета Харькова о переименовании проспекта

КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украинский институт национальной памяти намерен обжаловать в суде решение городского совета Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и потребовать от генеральной прокуратуры Украины возбуждения уголовного дела, сообщила в среду пресс-служба института.
Городской совет Харькова в среду поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова
13 июня, 14:55В Госдуме прокомментировали "переименование" Киева США
"Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса (действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти – ред.), и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - цитирует юриста Института национальной памяти Сергея Рябенко пресс-служба.
При этом институт требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета о переименовании проспекта, поскольку оно противоречит украинскому законодательству.
Ранее Кернес призвал жителей города поддержать петицию с предложением вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название - имени маршала Жукова. На сайте городского совета петиция набрала нужное количество голосов для рассмотрения на заседании горсовета.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
8 апреля, 02:56Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами"