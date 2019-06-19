В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет. Поэтому и нечего обсуждать. Это первое. Второе - вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу - инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал Песков в ответ на вопрос, примет ли Россия во внимание новые сведения и есть ли условия, при которых она будет готова передать подозреваемых, имена которых якобы планируется озвучить, в Нидерланды.