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РИА Новости

В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что совместная следственная группа (JIT) по выяснению причин крушения малайзийского Boeing представит в среду новые данные расследования.
"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет. Поэтому и нечего обсуждать. Это первое. Второе - вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу - инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал Песков в ответ на вопрос, примет ли Россия во внимание новые сведения и есть ли условия, при которых она будет готова передать подозреваемых, имена которых якобы планируется озвучить, в Нидерланды.
Весной прошлого года международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования, утверждая, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи заявляли, что находятся в последней, хотя и самой сложной стадии, но затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования, отметив только, что они "ближе к концу, чем к началу". Они также заявляли, что круг "подозреваемых" в крушении Boeing был сужен до нескольких десятков человек.
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"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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MH17. РасследованиеДонбассДмитрий ПесковРоссияВ мире
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