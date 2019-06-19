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РИА Новости

Следствие по крушению MH17 представит новые данные

00:14
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© AFP 2019 / Menahem KahanaЭксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
© AFP 2019 / Menahem Kahana
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа (JIT) по выяснению причин крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, представит в среду "новые данные" расследования.
Мероприятие пройдет в нидерландском городе Ньювегейн.
"Международная следственная группа организует пресс-встречу, посвященную ходу уголовного расследования крушения рейса MH17. Этому мероприятию будет предшествовать закрытое собрание для погибших. Они будут проинформированы в первую очередь", - сообщили в ССГ.
Весной прошлого года международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования, утверждая, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следственная группа также утверждала, что исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей.
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Следователи заявляли, что находятся в последней, хотя и самой сложной стадии, но затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования, отметив только, что они "ближе к концу, чем к началу". Они также заявляли, что круг "подозреваемых" в крушении Boeing был сужен до нескольких десятков человек.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Минобороны РФ также обратило внимание, что выводы JIT базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. В российском военном ведомстве выразили озабоченность нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеДонбассВ мире
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