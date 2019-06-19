В Чехове в конце августа откроют реконструированный стадион "Химик"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Реконструируемый стадион "Химик" в городе Чехов Московской области планируют сдать в эксплуатацию в конце августа 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
"В городе Чехов на земельном участке площадью два гектара, расположенном в центральной части города между улицами Чехова и Дружбы, активно ведутся работы по реконструкции стадиона "Химик". В результате реконструкции будут обновлено само футбольное поле, а также трибуны на 1,1 тысячи мест", - цитирует пресс-служба председателя комитета Владислава Гордиенко.
Отмечается, что после реконструкции на стадионе появится отдельная трибуна для маломобильных групп населения, универсальная спортивная площадка, площадка для прыжков длину, зона с раздевалками для спортсменов, а также инвентарные зоны для оборудования.