В Чехове в конце августа откроют реконструированный стадион "Химик"

"В городе Чехов на земельном участке площадью два гектара, расположенном в центральной части города между улицами Чехова и Дружбы, активно ведутся работы по реконструкции стадиона "Химик". В результате реконструкции будут обновлено само футбольное поле, а также трибуны на 1,1 тысячи мест", - цитирует пресс-служба председателя комитета Владислава Гордиенко.