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РИА Новости

Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСело Чемодановка
Село Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Село Чемодановка
ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, нормализована, заявил в среду губернатор области Иван Белозерцев.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки.
Въезд в Чемодановку
Вчера, 11:47
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
"Ситуация в Чемодановке нормализована, для обеспечения безопасности граждан силы Росгвардии и полиции несут (там) службу", - сказал Белозерцев в среду на заседании заксобрания региона, онлайн-трансляция которого ведется на сайте парламента области.
"Необходимо четко понимать, что закон в России один для всех. Если вина тех или иных (людей) будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством, другого быть не может в принципе. Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства", - добавил глава региона.
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
18 июня, 21:00
Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке
По его словам, власти проанализировали причины возникновения конфликта и "разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем". "Наша главная задача была и есть - обеспечить безопасность проживания граждан и в Чемодановке, и (в целом) на территории нашего Пензенского региона", - подчеркнул Белозерцев.
Он отметил, что после конфликта в Чемодановке распространялось много недостоверной информации, с которой властям пришлось бороться. "Мы старались через наши официальные сайты давать объективную информацию о происходящем и о тех мерах, которые сегодня предпринимаются. Открыто сегодня работают и правоохранительные органы, давая информацию о ходе расследования. Эта работа будет продолжена", - добавил глава региона.
Въезд в Чемодановку
18 июня, 01:14
Из Чемодановки уехали все цыгане
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Белозерцев призывал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Массовая драка в Пензенской областиИван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
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