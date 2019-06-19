Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, нормализована, заявил в среду губернатор области Иван Белозерцев.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки.

"Ситуация в Чемодановке нормализована, для обеспечения безопасности граждан силы Росгвардии и полиции несут (там) службу", - сказал Белозерцев в среду на заседании заксобрания региона, онлайн-трансляция которого ведется на сайте парламента области.

"Необходимо четко понимать, что закон в России один для всех. Если вина тех или иных (людей) будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством, другого быть не может в принципе. Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства", - добавил глава региона.

По его словам, власти проанализировали причины возникновения конфликта и "разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем". "Наша главная задача была и есть - обеспечить безопасность проживания граждан и в Чемодановке, и (в целом) на территории нашего Пензенского региона", - подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что после конфликта в Чемодановке распространялось много недостоверной информации, с которой властям пришлось бороться. "Мы старались через наши официальные сайты давать объективную информацию о происходящем и о тех мерах, которые сегодня предпринимаются. Открыто сегодня работают и правоохранительные органы, давая информацию о ходе расследования. Эта работа будет продолжена", - добавил глава региона.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.