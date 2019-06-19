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РИА Новости

Ученые назвали способ защититься от рака кишечника

Вчера, 10:51
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские ученые пришли к выводу, что еженедельное употребление двух и более порций йогурта снижает риск развития у мужчин аденом (доброкачественных опухолей), которые могут спровоцировать рак кишечника. Об этом пишет EurekAlert!.
Так, у мужчин, которые регулярно ели йогурт, вероятность развития в толстой кишке аденом, с высокой вероятностью способных переродиться в рак, уменьшилась на 26 процентов по сравнению с теми, кто не употреблял кисломолочный продукт.
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В исследовании приняли участие 32 606 мужчин и 55 743 женщин, за состоянием которых наблюдали 26 лет. Каждые четыре года они представляли подробную информацию об образе жизни и рационе питания, в том числе о потреблении йогурта. Добровольцам также проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.
Ученые предполагают, что одним из объяснений положительного влияния йогурта может быть то, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые встречаются в йогурте с пробиотиками, могут снизить в кишечнике количество химических веществ, вызывающих рак. Однако здесь необходимы дальнейшие исследования.
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