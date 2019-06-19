Ученые назвали способ защититься от рака кишечника

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские ученые пришли к выводу, что еженедельное употребление двух и более порций йогурта снижает риск развития у мужчин аденом (доброкачественных опухолей), которые могут спровоцировать рак кишечника. Об этом Американские ученые пришли к выводу, что еженедельное употребление двух и более порций йогурта снижает риск развития у мужчин аденом (доброкачественных опухолей), которые могут спровоцировать рак кишечника. Об этом пишет EurekAlert!.

Так, у мужчин, которые регулярно ели йогурт, вероятность развития в толстой кишке аденом, с высокой вероятностью способных переродиться в рак, уменьшилась на 26 процентов по сравнению с теми, кто не употреблял кисломолочный продукт.

В исследовании приняли участие 32 606 мужчин и 55 743 женщин, за состоянием которых наблюдали 26 лет. Каждые четыре года они представляли подробную информацию об образе жизни и рационе питания, в том числе о потреблении йогурта. Добровольцам также проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.