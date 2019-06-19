На ВДНХ открылся пресс-центр Форума социальных инноваций регионов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Пресс-центр III Форума социальных инноваций регионов, который будет проходить на ВДНХ 19-21 июня, начал свою работу в среду. Оператором пресс-центра выступает медиагруппа "Россия сегодня".

Аккредитации для освещения форума уже получили 530 представителей СМИ из десяти стран. Ежедневно команда МИА "Россия сегодня" будет устраивать для журналистов брифинги и пресс-подходы с участием представителей Совета Федерации, глав министерств и ведомств, членов правительства Москвы. Аналогичные пресс-центры агентство успешно организовывало во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу, Кубка Конфедераций 2017 года и Олимпийских зимних игр – 2014 в Сочи.