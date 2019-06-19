На ВДНХ открылся пресс-центр Форума социальных инноваций регионов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Пресс-центр III Форума социальных инноваций регионов, который будет проходить на ВДНХ 19-21 июня, начал свою работу в среду. Оператором пресс-центра выступает медиагруппа "Россия сегодня".
Аккредитации для освещения форума уже получили 530 представителей СМИ из десяти стран. Ежедневно команда МИА "Россия сегодня" будет устраивать для журналистов брифинги и пресс-подходы с участием представителей Совета Федерации, глав министерств и ведомств, членов правительства Москвы. Аналогичные пресс-центры агентство успешно организовывало во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу, Кубка Конфедераций 2017 года и Олимпийских зимних игр – 2014 в Сочи.
III Форум социальных инноваций регионов объединит более 3000 участников из всех субъектов Российской Федерации – представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Основная тема форума — роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Его организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ и правительство Москвы. МИА "Россия сегодня" – генеральный информационный партнер этого масштабного мероприятия.
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