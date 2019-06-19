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РИА Новости

В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре

Вчера, 08:56
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© Фото : МЧС России по Свердловской областиПожар в городе Каменске-Уральском
Пожар в городе Каменске-Уральском
© Фото : МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Многодетная семья не пострадала при пожаре в частном доме в городе Каменск-Уральский благодаря тому, что их разбудила собака, сообщает в среду свердловский главк МЧС.
По данным ведомства, возгорание в частном жилом доме по улице 1-й Набережной произошло около 04.07 (02.07 мск). По предварительной информации, пожар начался с надворных построек и перешел на жилой дом, в котором находилась семья из двух взрослых и четырех детей. Домочадцев разбудила их собака, которая начала громко лаять и стучать в окно, после чего они выбежали из дома и сообщили о пожаре спасателям, уточнили в МЧС.
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"Благодаря реакции четвероногого питомца – среднеазиатской овчарки – люди при пожаре не пострадали. Собака с места пожара убежала, ее местонахождение пока неизвестно", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 230 квадратных метров. Тушение, по информации МЧС, осложнялось удаленностью водоисточников, из-за чего пожарным пришлось подвозить воду от ближайшего гидранта, расположенного в 1,5 километрах от места возгорания. В течение получаса спасатели справились с огнем, к 7 часам утра (05.00 мск) завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Отмечается, что администрация муниципального образования разместила погорельцев в местном санатории.
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