В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Многодетная семья не пострадала при пожаре в частном доме в городе Каменск-Уральский благодаря тому, что их разбудила собака, сообщает в среду свердловский главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание в частном жилом доме по улице 1-й Набережной произошло около 04.07 (02.07 мск). По предварительной информации, пожар начался с надворных построек и перешел на жилой дом, в котором находилась семья из двух взрослых и четырех детей. Домочадцев разбудила их собака, которая начала громко лаять и стучать в окно, после чего они выбежали из дома и сообщили о пожаре спасателям, уточнили в МЧС.