ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Варианты ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, пишут "Известия" со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
В документе ставится задача перевести госэкзамены в компьютерную форму. Таким образом, станет возможным автоматическое генерирование индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов.
Новые правила помогут решить проблему со списыванием, а также уменьшат число критиков подобной формы аттестации, пишут "Известия". Кроме того, схожие технологии могут применяться и при проведении школьных олимпиад, указывает издание.
Сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, заполняемом черной гелевой ручкой. После написания работы бланки сканируются, при этом тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29-го школьники писали базовую и профильную математику. Аттестацию по химии и истории выпускники прошли 31 мая.
ЕГЭ по русскому языку состоялся третьего июня. Физику и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали пятого июня, а седьмого и восьмого июня проходила устная часть по иностранным языкам.
Самый популярный ЕГЭ по выбору — обществознание — прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике состоялись 13 июня — они завершили сдачу ЕГЭ в основной период. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.