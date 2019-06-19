ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Варианты ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, пишут " Варианты ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, пишут " Известия " со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В документе ставится задача перевести госэкзамены в компьютерную форму. Таким образом, станет возможным автоматическое генерирование индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов.

Новые правила помогут решить проблему со списыванием, а также уменьшат число критиков подобной формы аттестации, пишут "Известия". Кроме того, схожие технологии могут применяться и при проведении школьных олимпиад, указывает издание.

Сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, заполняемом черной гелевой ручкой. После написания работы бланки сканируются, при этом тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29-го школьники писали базовую и профильную математику. Аттестацию по химии и истории выпускники прошли 31 мая.

ЕГЭ по русскому языку состоялся третьего июня. Физику и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали пятого июня, а седьмого и восьмого июня проходила устная часть по иностранным языкам.