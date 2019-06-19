США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США продолжат поощрять диалог между Арменией и Азербайджаном по вопросу карабахского урегулирования, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с предстоящими в Вашингтоне переговорами глав МИД.

"Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог", - написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, США "готовы оказать помощь в продвижении мира в регионе".

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в Вашингтон, где запланирована его встреча с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения вопроса карабахского урегулирования.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.