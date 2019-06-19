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РИА Новости

США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию

02:24
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США продолжат поощрять диалог между Арменией и Азербайджаном по вопросу карабахского урегулирования, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с предстоящими в Вашингтоне переговорами глав МИД.
"Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог", - написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, США "готовы оказать помощь в продвижении мира в регионе".
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
13 июня, 16:36
ЕС готов поддержать инициативы по урегулированию конфликта в Карабахе
Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в Вашингтон, где запланирована его встреча с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения вопроса карабахского урегулирования.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха
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Нагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
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