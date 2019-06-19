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РИА Новости

Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем

01:01
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© AFP 2019 / Niklas Halle'n Борис Джонсон
Борис Джонсон
© AFP 2019 / Niklas Halle'n
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лидер гонки за пост лидера британских консерваторов, экс-глава МИД Британии Борис Джонсон в ходе теледебатов со своими четырьмя конкурентами высказался против идеи внеочередных всеобщих выборов, признался, что в прошлом допускал излишне резкие высказывания, и заявил, что достижение соглашения с ЕС по Brexit до 31 октября возможно.
Ранее во вторник состоялся второй тур голосования фракции консерваторов в парламенте на выборах нового партийного лидера. Джонсон вновь стал лидером гонки, набрав 126 голосов депутатов (в первом туре в его пользу высказались 114 парламентариев). На втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46 голосами. Их соперники - министр окружающей среды Майкл Гоув, министр международного развития Рори Стюарт и глава МВД Саджид Джавид.
Поясняя, почему он после отставки Тони Блэра с поста премьера призывал Гордона Брауна провести всеобщие выборы, а теперь, когда у него самого появился шанс стать премьером, он ничего не говорит о выборах, Джонсон ответил, что тогда была другая ситуация: передача власти не проходила на фоне "национального политического кризиса". "Общественность не хочет в данный момент новых выборов", - заявил Джонсон. Против проведения всеобщих выборов, по крайней мере, до реализации Brexit, высказался и основной конкурент Джонсона, нынешний глава МИД Джереми Хант.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 20:16
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Комментируя свои прошлогодние высказывания, что женщины в парандже напоминают ему почтовые ящики или грабителей, экс-глава МИД извинился за резкости, которые он допускал "в бытность журналистом". Кандидат в премьеры не забыл отметить, что его прапрадедушка-мусульманин очень бы гордился, узнав, что его потомок стал министром иностранных дел.
"Если мои слова в течение последних 20-30 лет, когда я был журналистом, кого-то обидели, и люди вырывали слова из контекста моих статей и преувеличивали, то, конечно, я приношу извинения за причиненные обиды", - сказал Джонсон.
Он заметно смягчил позицию по ряду вопросов, в том числе по Brexit. Если раньше Джонсон говорил, что не стоит опасаться выхода из ЕС без соглашения, то теперь считает это нежелательным сценарием, хотя подчеркивает необходимость готовиться к такому исходу. Он не был столь категоричным в определении срока Brexit, хотя и назвал нынешний дедлайн – 31 октября – "реализуемым".
Джонсон отметил, что предстоящее строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу по-прежнему вызывает у него беспокойство, но не стал, как раньше, обещать лечь перед бульдозерами.
Борис Джонсон
9 июня, 02:49
Джонсон рассказал, в каком случае готов заплатить ЕС "отступные" за Brexit
Проблемы внешней политики во время дебатов почти не поднимались, хотя был затронут вопрос о судьбе отбывающей срок в Иране британки Назанин Загари-Рэтклифф, насчет которой Джонсон в бытность министром допустил неосторожность, заявив, что она обучала людей журналистике. Позже министр извинился за высказывание и заявил, что сделал заявление по ошибке, а британка находилась в Иране не по каким-либо профессиональным причинам. Во время дебатов Джонсон сказал, что вина лежит на иранских властях, а его неловкое высказывание вряд ли как-то усугубило ситуацию.
Следующие туры голосования на выборах нового партийного лидера пройдут в среду и в четверг. Задача этих туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
Борис Джонсон
17 июня, 00:07
Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
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