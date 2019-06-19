Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание " Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание " Таймер ".

По информации издания, на встречу с Саакашвили пришли порядка двух сотен человек. Сам Саакашвили по традиции опоздал почти на полчаса. Выступление он начал с утверждением о том, что Одессу захватили, "средневековые бандерлоги", что вызвало некоторое недоумение у присутствующих, сообщает "Таймер".

По данным издания, Саакашвили пояснил, что имеет в виду одесского мэра Геннадия Труханова и его коррумпированное окружение. Он также сообщил, что будет добиваться досрочного роспуска Одесского горсовета и назначения внеочередных выборов в Одессе уже этой осенью.

После недолгой речи, Саакашвили в сопровождении сторонников отправился к зданию мэрии и обтянул его красно-белой лентой, которой ограждают место преступления. На этом мероприятие и завершилось.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.