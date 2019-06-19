Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T00:58Z
https://ria.ru/20190619/1555685139.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:27:3072:1755_1036x0_80_0_0_de6541de58b077225ce946b9d1fe4803.jpg
РИА Новости

Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"

00:58
224
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
По информации издания, на встречу с Саакашвили пришли порядка двух сотен человек. Сам Саакашвили по традиции опоздал почти на полчаса. Выступление он начал с утверждением о том, что Одессу захватили, "средневековые бандерлоги", что вызвало некоторое недоумение у присутствующих, сообщает "Таймер".
По данным издания, Саакашвили пояснил, что имеет в виду одесского мэра Геннадия Труханова и его коррумпированное окружение. Он также сообщил, что будет добиваться досрочного роспуска Одесского горсовета и назначения внеочередных выборов в Одессе уже этой осенью.
Михаил Саакашвили
17 июня, 23:55
Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция
После недолгой речи, Саакашвили в сопровождении сторонников отправился к зданию мэрии и обтянул его красно-белой лентой, которой ограждают место преступления. На этом мероприятие и завершилось.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили
17 июня, 02:04
Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
070000
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеГеннадий ТрухановМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
РИА
Новости
Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Борис Джонсон
Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
Лента
новостей
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Следствие по крушению MH17 представит новые данные
Амазония
Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Вацлав Клаус
Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео
Могерини провел встречу с Могерини
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
Международная космическая станция
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В Крыму создали первый взвод туристической полиции
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Лента новостейМолния