Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
По информации издания, на встречу с Саакашвили пришли порядка двух сотен человек. Сам Саакашвили по традиции опоздал почти на полчаса. Выступление он начал с утверждением о том, что Одессу захватили, "средневековые бандерлоги", что вызвало некоторое недоумение у присутствующих, сообщает "Таймер".
По данным издания, Саакашвили пояснил, что имеет в виду одесского мэра Геннадия Труханова и его коррумпированное окружение. Он также сообщил, что будет добиваться досрочного роспуска Одесского горсовета и назначения внеочередных выборов в Одессе уже этой осенью.
После недолгой речи, Саакашвили в сопровождении сторонников отправился к зданию мэрии и обтянул его красно-белой лентой, которой ограждают место преступления. На этом мероприятие и завершилось.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.