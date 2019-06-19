Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS

"За 3,5 года участия в программе 5-100 университет показал рост на 258 позиций в рейтинге QS. РУДН взял курс на развитие как исследовательский университет. Среди приоритетов мы определили развитие таких наук, как химия, математика, физика, компьютерные науки и информационные технологии, медицина и современные языки. В области международной деятельности была принята новая модель индустриально-образовательного сотрудничества "Кластерный подход". Одно из направлений – поиск талантливых иностранных абитуриентов – с 2016 года университет провел более 90 олимпиад в 27 странах. Переход РУДН в топ-400 и признание заслуг по интернационализации образования – результат работы коллектива накануне 2020 года, когда университету исполнится 60 лет и когда будет формироваться повестка на новую дорожную карту развития", - сказал Филиппов, слова которого приводит пресс-служба вуза.