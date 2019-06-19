Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переход Российского университета дружбы народов (РУДН) в топ-400 в международном университетском рейтинге QS и признание его заслуг по интернационализации образования стали результатом работы коллектива вуза, заявил ректор РУДН Владимир Филиппов.
Ранее глобальный рейтинг QS опубликовал шестнадцатое издание рейтинга университетов QS World University Rankings, в котором ведущий университет России, МГУ имени Ломоносова, занял 84 место, второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
"За 3,5 года участия в программе 5-100 университет показал рост на 258 позиций в рейтинге QS. РУДН взял курс на развитие как исследовательский университет. Среди приоритетов мы определили развитие таких наук, как химия, математика, физика, компьютерные науки и информационные технологии, медицина и современные языки. В области международной деятельности была принята новая модель индустриально-образовательного сотрудничества "Кластерный подход". Одно из направлений – поиск талантливых иностранных абитуриентов – с 2016 года университет провел более 90 олимпиад в 27 странах. Переход РУДН в топ-400 и признание заслуг по интернационализации образования – результат работы коллектива накануне 2020 года, когда университету исполнится 60 лет и когда будет формироваться повестка на новую дорожную карту развития", - сказал Филиппов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Как рассказали в РУДН, впервые университет вошел в топ-100 по доле иностранных студентов – в этом году вуз на 90-й строчке (+14 пунктов). В среднем в мире 10,8% студентов могут считаться "международными". В Российском университете дружбы народов эта цифра выше более чем в три раза. В 2019 году в РУДН представлено 157 стран.
"Университет продемонстрировал положительную динамику и по индикаторам "Репутация среди работодателей", поднявшись на 55 позиций. За год подписано 115 соглашений о трудоустройстве студентов. Новыми партнерами стали нефтяная компания Лукойл, агрохолдинг Мираторг, аудиторская фирма KPMG, химико-фармацевтическая корпорация Abbott, швейцарский luxury-бренд Richemont, IT-компания Diasoft. К списку постоянных работодателей присоединились организации из Бразилии, Ливана, Финляндии, Экваториальной Гвинеи – общая география партнеров РУДН по трудоустройству составила 44 страны... Отмечены и успехи по показателю "Соотношение численности НПР и студентов" - РУДН занял 124-е место в мире, что на 48 пунктов лучше по сравнению с прошлым годом", - отметили в университете.