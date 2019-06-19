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РИА Новости

"Убью первого, кто выйдет": из-за чего москвич зарубил соседку по даче

Вчера, 08:00
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© Фото : СУ СК по Владимирской области Орудие убийства
Орудие убийства
© Фото : СУ СК по Владимирской области
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства пенсионерки, произошедшего на днях в одном из дачных поселков Владимирской области. По версии оперативников, 37-летний Сергей Матвеев из Москвы (все имена изменены в интересах следствия) сначала расстрелял соседку из пневматического пистолета, а затем добил лопатой. В тот же день он во всем сознался, заявив, что мстил за якобы растерзанных кем-то кошек.

"Внимательный помощник"

Сообщение о найденном в лесополосе трупе женщины поступило в полицию Александровского района около полудня 11 июня. Прибывшие на место правоохранители установили, что убитая — 65-летняя Ирина Петрова. По заключению экспертов, смерть наступила за несколько часов до звонка в полицию. На теле жертвы обнаружили множественные раны.
© Фото : СУ СК по Владимирской областиМесто, где нашли тело жертвы
Место, где нашли тело жертвы
© Фото : СУ СК по Владимирской области
Место, где нашли тело жертвы
Пока на месте работали криминалисты, следователи опросили возможных очевидцев трагедии. Первым делом постучались к тому, кто обнаружил труп — ближайшему соседу убитой, председателю местного садоводческого некоммерческого товарищества Сергею Матвееву. Он объяснил, что мертвой обнаружил соседку случайно, во время прогулки, после чего сразу набрал "02". Сергей предложил силовикам свою помощь, так как лично знал всех жителей поселка. Он поделился впечатлениями о Петровой и ее семье, вместе с полицейскими обошел других соседей.
Выяснилось, что Петрова постоянно проживала в Московской области, а под Александров каждое лето приезжала на дачу, где ее регулярно навещали муж и взрослый сын. Соседи отзывались о Петровых только положительно: вполне интеллигентная семья, жившая тихо и скромно.
© Фото : СУ СК по Владимирской областиОрудие убийства
Орудие убийства
© Фото : СУ СК по Владимирской области
Орудие убийства
Версию ограбления следователи отмели одной из первых. Родственники убитой подтвердили, что из дома ничего не пропало. Приезжих местные в тот день в деревне не видели — по их словам, если бы кто сюда и заглянул, на чужака сразу обратили бы внимание.
К концу разговора с силовиками кто-то из соседей вспомнил, что у Ирины были разногласия с председателем СНТ Матвеевым, но "не до криков на весь двор, а так, просто не любили друг друга". Копнули глубже, и Матвеев из доброжелательного помощника превратился в главного подозреваемого.

"Был готов убить любого"

"Разрабатывая версию о возможной причастности соседа, следователи рассматривали разные варианты мотива убийства, — рассказали РИА Новости в СУ СК по Владимирской области. — Например, конфликт из-за земли или воды. Планировали изучить документацию СНТ на предмет возможного денежного спора".

Однако ничего этого не понадобилось: на допросе Матвеев сам признался в убийстве и заявил, что давно затаил на соседей злобу. Он сообщил, что в прошлом году кто-то жестоко расправился с его кошкой. Растерзанное животное он нашел рядом со своим участком, а вскоре пропал еще один питомец. Матвеев не сомневался: к убийству и пропаже домашних животных причастны соседи.
Через какое-то время председатель СНТ завел нового котенка, но 10 июня 2019-го он тоже исчез. Это, по его словам, стало последней каплей.
По версии следствия, утром 11 июня Матвеев взял пневматический пистолет и решил убить "первого, кто выйдет из соседского дома". Жертву поджидал в укрытии в лесополосе.
Следственный эксперимент с участием обвиняемого
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Из калитки вышла 65-летняя Ирина. Матвеев напал на нее сзади, избил, а потом выстрелил из пистолета. После этого он забежал в дом Петровых в поисках топора или молотка. Под руку попалась лопата, которой председатель забил женщину до смерти.
Озвученный мотив, мягко говоря, удивил следователей. После чистосердечного признания подозреваемого они пришли к выводу: Матвеев должен пройти психиатрическую экспертизу.

Тюрьма или больница

Максимальное наказание по статье "Убийство" — 15 лет лишения свободы, однако если Матвеева признают невменяемым, то он отправится не в камеру, а на больничную койку.
По словам соседей, на вид и в общении председатель СНТ казался им нормальным. Известно, что из Москвы он переехал в поселок около двух лет назад после развода с женой. В ближайшее время следователям предстоит детально изучить биографию Матвеева и заодно выяснить, действительно ли Петровы причастны к исчезновению соседских кошек.
Эксперты подчеркивают, что при принятии решения о принудительном лечении главную роль играет не наличие психического заболевания, а именно вменяемость.
"Ключевой момент — можно ли вменить ответственность за преступление, — поясняет заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов. — Понимал ли обвиняемый фактический характер совершаемых им действий и мог ли собой управлять? Если эксперт отвечает на этот вопрос отрицательно, человека признают невменяемым".
Сергей Ростовцев
11 июня, 16:30
"Этого деда боялись": из-за чего якутский пенсионер расстрелял соседей
Окончательное решение по этому вопросу принимает суд. В России четыре вида принудительного лечения: амбулаторное, стационар общего типа, стационар специализированного типа и стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Тех, кто представляет особую опасность для общества, как правило, отправляют в самое строгое учреждение, которое мало чем отличается от тюрьмы.
Пациенты там содержатся в небольших палатах с железными дверями. Постоянное видеонаблюдение, сама больница — за стенами с колючей проволокой.
Впрочем, из психиатрической клиники можно "освободиться" быстрее, чем из тюрьмы. Решение о продлении пребывания в учреждении суд принимает каждые полгода. Если состояние пациента улучшится, его могут перевести в лечебницу с менее строгим режимом или вообще отпустить домой.
С начала дачного сезона это не первая история, когда конфликт между соседями заканчивается трагедией. В начале июня пенсионер из поселка Угольный (Якутия) Сергей Ростовцев взял ружье и расправился с целой семьей: 38-летним Артемом Неизвестных, его беременной женой и 14-летней дочерью.
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Происшествия
Популярные комментарии
А может стоит после "лечения" отправлять отбывать срок. Наша толерантность перешла уже все моральные границы. Максимально 15 лет, это кощунство над близкими погибшей. И мы ещё надеемся на построение правового государства?
19 июня, 09:26
Akkypamucm
1600002
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