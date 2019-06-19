Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Певица Валерия рассказала о своем новом увлечении. Звезда эстрады изучает старую Москву.
"У меня новое увлечение - изучать Москву, какой она была раньше, находить старинные здания на сегодняшних улицах, читать о них. Источников много, не только Гиляровский", - рассказала Валерия в Инстаграме.
Познавательный променад по центру столицы Валерия совершила с мужем – продюсером Иосифом Пригожиным, а позже к паре присоединились стилист Владислав Лисовец и диджей Леонид Руденко.
"Жизнь удивительна, и какой восторг охватывает, когда видишь ночную Москву! Смотрю на всю эту красоту и сама себе завидую, что живу в этом фантастическом городе", - написала Валерия.
Недавно певица поделилась с подписчиками в Инстаграме большим постом о доме на Саймоновском проезде.
"Первый владелец его - инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцов. Он объявил закрытый конкурс на составление проекта "доходного дома в русском стиле". Дом был построен в 1907 в течение 11 месяцев - совсем небольшой срок, учитывая резные лестницы, изразцовые печи, витражи, спальни с нишами и курительные комнаты в восточном стиле, для отделки которых выписывались кустари из Нижегородской губернии. Кстати, этот архитектурный памятник носит название Доходный дом Перцовой по имени супруги владельца, на кого он был оформлен по документам", - поделилась Валерия.