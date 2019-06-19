Названы города России, которые туристы выбирают для отдыха в июне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В пятерку популярных у туристов городов для отдыха в середине лета вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заказов с 17 июня по 17 июля 2019 года.

По данным сервиса, туристы бронируют в конце июня поездки в города на период от одного до шести дней и тратят на аренду жилья от 1,5 до 3,2 тысячи рублей в сутки.