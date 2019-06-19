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РИА Новости
Туризм

Названы города России, которые туристы выбирают для отдыха в июне

Вчера, 23:03
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В пятерку популярных у туристов городов для отдыха в середине лета вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заказов с 17 июня по 17 июля 2019 года.
По данным сервиса, туристы бронируют в конце июня поездки в города на период от одного до шести дней и тратят на аренду жилья от 1,5 до 3,2 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего стоит проживание в Краснодаре, дороже всего — в Москве. Самый продолжительный отдых туристы бронируют в Санкт-Петербурге.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКраснодарРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКазань
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