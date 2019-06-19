Украинские верующие наконец заговорили о своих страхах

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Созданная Петром Порошенко "Православная церковь Украины" на грани краха из-за внутренних дрязг. Однако давление на каноническую церковь (УПЦ) после смены власти в стране не ослабло. Мрачные прогнозы сбылись: церковный раскол вышел за рамки споров о древних канонах и ударил по гражданам. Корреспондент РИА Новости побеседовал с православными верующими, пострадавшими от религиозной вражды.

"Поссорилась с братом"

Вокруг небольшого Иоанно-Богословского храма в селе Бохоники под Винницей кипят страсти. С марта община канонической УПЦ служит в здании школы, а в церкви обосновались раскольники.

Прихожан там и раньше было немного, сейчас храм и вовсе пустует. Зато очень многие сельчане по вековой традиции приходят на панихиду, которая время от времени совершается на местном кладбище. Но первые в этом году поминки на кладбище, которые состоялись после Радоницы (7 мая), рассорили многих в Бохониках.

"Я сама живу в соседнем селе, но на кладбище в Бохониках у меня родители. Где-то за две недели мне позвонил брат, сказал, чтобы я приходила на панихиду в воскресенье", — говорит корреспонденту РИА Новости Ольга (имя по ее просьбе изменено).

В пятницу, за два дня до поминок, ее соседка сообщила, что священник придет служить на кладбище в субботу, а не в воскресенье. Не дозвонившись до брата, Ольга наутро отправилась на панихиду.

"Служил батюшка, которого я раньше не видела тут. Причем молитвы он читал на украинском, а не церковнославянском, это резануло слух", — признается она.

А на следующий день ей позвонил брат и спросил, почему ее не было на панихиде. Ольга ответила, что была накануне. Но, как выяснилось, она была на панихиде, которую служил "священник" ПЦУ.

"В общем, невольно взяла грех на душу. Брат сначала подумал, что я решила податься к раскольникам, из-за этого мы с ним поругались. Много кто был на поминках в субботу, но никому не объясняли, что служит человек из ПЦУ", — сетует она.

Раздрай между односельчанами начался еще в декабре, когда управляющий Винницкой епархией митрополит Симеон Шостацкий в нарушение канонов пришел на "объединительный собор", на котором была создана ПЦУ. Синод канонической УПЦ запретил его в служении и назначил в епархию нового человека — архиепископа Амвросия. Само собой, Симеон этому воспротивился, заняв кафедральный Спасо-Преображенский собор в центре Винницы. За ним последовали 20 из 264 епархиальных священнослужителей.

"В школе учинили травлю"

Девятиклассница Кристина Велущак из села Задубровка Черновицкой области готовилась к выпускному загодя. Вместе с мамой она тщательно выбирала платье и обдумывала прическу. Но за пару недель до этого в школе состоялось собрание, где родители одноклассников проголосовали за то, чтобы ее не было на празднике.

"Одна мама, которая присутствовала на собрании, передала мне эту весть, меня ни разу не приглашали в этом году на сборы. Это было где-то за воскресенье-два до выпускного. Мы были в шоке", — приводит слова матери Кристины, Каролины Велущак, информационно-просветительский отдел УПЦ.

Они с дочерью — прихожанки Михайловского храма, который вот уже полгода пытаются захватить сторонники ПЦУ. Из-за этого односельчане рассорились: те, кто раньше никогда не заглядывали в храм, проголосовали за его переход в "новую церковь".

© Фото : УПЦ Буковинская школьница — прихожанка УПЦ Кристина Велущак © Фото : УПЦ Буковинская школьница — прихожанка УПЦ Кристина Велущак

"И своих детей также начали настраивать против верующих. Одноклассники постоянно насмехались над Кристиной, когда она выходила к доске. Она училась на отлично, а они добивались, чтобы она не получила награды за успеваемость. Мой ребенок отказывался ходить в школу, две недели плакала... Но мы уговорили: "Ты должна быть выше этого, мудрее, помолчи, потерпи, еще немного", — рассказывает Каролина.

Причем козни строили не только родители одноклассников, но и руководство школы. Дошло до того, что результаты экзаменов и итоговых контрольных Кристины, которая оканчивает школу с отличием, отдельно перепроверяли в районном департаменте образования. И вызвали ее туда с матерью. "Тоже спросили, почему мы ходим в УПЦ, и сказали: "Вы должны ходить в ПЦУ!" — продолжает верующая.

В итоге на выпускном Кристина и Каролина Велущак стояли отдельно от всего класса. "Класс нанял фотографа отдельно, у нас был свой. Они давали ему четкие указания, кого снимать, а кого нет. Затем класс поехал праздновать, а мы пошли в церковь, пофотографировались и отпраздновали там всей православной семьей. Настоятель нас поддержал, потому что морально это было очень тяжело и я очень боялась за Кристину", — признается мать школьницы.

© Фото : УПЦ Буковинская школьница — прихожанка УПЦ Кристина Велущак © Фото : УПЦ Буковинская школьница — прихожанка УПЦ Кристина Велущак

Девятого июня община Михайловского храма села Задубровка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их право спокойно молиться в своем храме. По данным Черновицкой епархии, за последние полгода сторонники "незалежной церкви" захватили десять приходов канонической УПЦ.

"Мы хотим, чтобы в нашей стране установились мир, спокойствие и закон. Чтобы закончилась война, разгоревшаяся в наших семьях, в нашем селе. Чтобы брат примирился с братом, отцы с детьми. Голосуя за вас, мы голосовали за то, чтобы канули в небытие все беззакония, которые осуществлялись предыдущими властями", — заявил настоятель храма протоиерей Леонид Деликатный.

"Храм подожгли в отместку"

Хотя захваты храмов происходят преимущественно в западных областях Украины, это не значит, что на востоке страны все спокойно. И там провокаций в отношении паствы канонической УПЦ предостаточно.

Свято-Николаевский храм в городе Люботине Харьковской области каким-то чудом удалось возродить в советские годы исключительно на средства местного населения — прежний храм в 1943 году взорвали солдаты вермахта. Святыней верующие дорожили, поэтому то, что произошло 14 апреля, вызвало шок в маленьком городе.

"Я был дома и с улицы услышал крики, что храм горит. После воскресной службы его закрыли на замок, потушив свет и все лампады, кроме алтарной", — описывает события РИА Новости прихожанин Сергей (имя изменено по его просьбе).

Храм сгорел дотла — теперь службы проводят в палатке на его территории. Причина пожара официально не установлена до сих пор. Однако, по мнению Сергея, все очевидно.

"За две недели до трагедии к храму подъехало несколько черных машин. Вышедшие из них люди стали вежливо убеждать находившихся в храме вместе с батюшкой прихожан перейти в ПЦУ. Беседовали долго, но безуспешно", — отмечает он.

Жители Люботина убеждены, что храм подожгли. "Лично я сомневаюсь, что храм, причем кирпичный, мог так быстро сгореть из-за лампадки, которая просто так, как вы понимаете, не опрокинется", — говорит прихожанин.

© РИА Новости / Стрингер Свято-Николаевский храм в Люботине Харьковской области после пожара © РИА Новости / Стрингер Свято-Николаевский храм в Люботине Харьковской области после пожара

Однако твердая позиция прихожан не изменилась. Настоятель храма протоиерей Андрей Бурда в интервью украинским СМИ подчеркнул, что община остается верна канонической Церкви, а восстановление Свято-Николаевского храма — лишь дело времени.

"Бог даст, все преодолеем, молиться не перестанем", — заверил он.