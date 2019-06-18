Трутнев считает, что Россия и Индия должны уходить от доллара

МУМБАИ, 18 июн – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что Россия и Индия, развивая сотрудничество, должны уходить от использования доллара и поддерживать национальные валюты.
Во вторник в Мумбаи под председательством Трутнева проходит выездная сессия Восточного экономического форума и День индийского инвестора.
"Нам не Соединенные Штаты нужно обходить, а то (положение), что доллар – это резервная валюта. Это большое преимущество США, за счет доллара они достаточно сильно влияют на экономику. Можно ли это делать? Я уверен, что да. И политически, и экономически мир должен быть многополярным. Нам вполне нужно вести эту работу вместе. Я уверен, что не должно быть одной валюты в мире – это неправильно", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос одного из инвесторов.
"Нам надо вместе создавать новую мировую валюту, поддерживать нашу национальную", - добавил вице-премьер.