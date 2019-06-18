Трутнев считает, что Россия и Индия должны уходить от доллара

"Нам не Соединенные Штаты нужно обходить, а то (положение), что доллар – это резервная валюта. Это большое преимущество США, за счет доллара они достаточно сильно влияют на экономику. Можно ли это делать? Я уверен, что да. И политически, и экономически мир должен быть многополярным. Нам вполне нужно вести эту работу вместе. Я уверен, что не должно быть одной валюты в мире – это неправильно", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос одного из инвесторов.