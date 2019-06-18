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РИА Новости

Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду

Вчера, 23:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнёт работу в среду.
"Честно говоря, наши люди начинают договариваться с завтрашнего дня. Команды начинают разбираться, так что посмотрим. Китай хотел бы заключить сделку. Мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть хорошей (сделкой) для всех ", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
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Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США
Американский президент добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно.
На прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позднее он сообщил, что не устанавливает крайних сроков для введения новых пошлин, и выразил уверенность, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАЭкономика
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