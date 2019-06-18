Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнёт работу в среду.

"Честно говоря, наши люди начинают договариваться с завтрашнего дня. Команды начинают разбираться, так что посмотрим. Китай хотел бы заключить сделку. Мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть хорошей (сделкой) для всех ", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.

Американский президент добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно.