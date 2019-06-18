Эрдоган ожидает скорой передачи Турции С-400

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "в скором времени".
"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство Anadolu слова президента Турции.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.