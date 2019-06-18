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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область и Татарстан договорились о сотрудничестве

Вчера, 23:12
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
"Республика Татарстан – лидер в инновационном направлении и практикует множество интересных подходов в развитии предпринимательства. Взаимно обогащающий обмен управленческими практиками в экономике, образовании, культуре, местном самоуправлении, подготовке кадров очень полезен", - привел собеседник агентства слова Александра Моора.
Город Тюмень
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Он уточнил, что церемония подписания соглашения прошла в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Тюменскую область.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов признался, что видит в Тюменской области много интересных решений и проектов.

Крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты востребованы на Тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, а также интеграция в научных направлениях, которую можно углубить .

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Рустам Минниханов
президент Республики Татарстан

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Тюменская областьАлександр МоорРустам МиннихановТюменская областьТатарстанЭкономика
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