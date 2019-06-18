Тюменская область и Татарстан договорились о сотрудничестве

Крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты востребованы на Тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, а также интеграция в научных направлениях, которую можно углубить .