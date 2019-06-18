Волкер призвал поддержать Зеленского без влияния олигархов

"Будущее Украины на последующие 5 лет будет определено в следующие 3 месяца. Крайне важно, как проявятся итоги выборов, как президент Зеленский сформирует правительство и сможет ли он действовать независимо в качестве президента Украины без неподобающего влияния частных лиц или олигархов на Украине. Это очень важно. Важно также, чтобы он (Зеленский) знал, что его полностью поддерживают в этом США и ЕС", - сказал Волкер, выступая в комитете по международным делам сената США.