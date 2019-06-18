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РИА Новости

Волкер призвал поддержать Зеленского без влияния олигархов

Вчера, 23:09
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что США и ЕС должны поддержать независимую работу президента Украины Владимира Зеленского без влияния олигархов.
"Будущее Украины на последующие 5 лет будет определено в следующие 3 месяца. Крайне важно, как проявятся итоги выборов, как президент Зеленский сформирует правительство и сможет ли он действовать независимо в качестве президента Украины без неподобающего влияния частных лиц или олигархов на Украине. Это очень важно. Важно также, чтобы он (Зеленский) знал, что его полностью поддерживают в этом США и ЕС", - сказал Волкер, выступая в комитете по международным делам сената США.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Вчера, 22:59
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Зеленский был избран президентом 31 марта, получив во втором туре более 73% голосов.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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