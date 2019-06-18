Зеленский повел себя не по-мужски, когда не помог Меркель, считает Ляшко

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая почувствовала себя плохо в ходе их встречи.

Зеленский во вторник прибыл с однодневным визитом в Германию. Он провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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"Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - заявил во вторник Ляшко в эфире телеканала "112 Украина"

По его словам, представители Зеленского будут оправдывать его сдержанное поведение тем, что протокол не предусматривает предоставления помощи.