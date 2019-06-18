МГУ вошел в сотню лучших университетов по версии глобального рейтинга QS

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 в международном университетском рейтинге QS и занял 84-ю позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе рейтинга.

"Это на шесть позиций выше, чем в прошлом году. Это лучший результат с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79 позиции", - говорится в сообщении.

Также впервые с начала выхода QS World University Rankings второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет, обогнав Санкт-Петербургский государственный университет.

По мнению авторов исследования, российская сфера высшего образования демонстрирует систематические улучшения: в рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов, из них 15 улучшили свои позиции и только пять заняли более низкие места.

Согласно рейтингу:

— доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76 процента; доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76 процента; — МГУ получил 99,7 баллов из 100 по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся"; МГУ получил 99,7 баллов из 100 по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся"; — семь из 50 лучших университетов мира по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся" являются российскими; семь из 50 лучших университетов мира по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся" являются российскими; — шестнадцать российских вузов входят в топ-500, это на один больше, чем в прошлом году (ИТМО поднялся из группы 511-521 на 436 место). шестнадцать российских вузов входят в топ-500, это на один больше, чем в прошлом году (ИТМО поднялся из группы 511-521 на 436 место).

При этом только пять из 25 российских университетов выросли по показателю "Репутация среди работодателей", а остальные 20 заняли более низкие позиции по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем научная деятельность остается слабым местом российской системы высшего образования. Так, 18 из 25 университетов получили более низкий балл по "Индексу цитируемости", чем в прошлом году, и ни один российский университет не вошел в топ-600 по этому показателю.

"Россия предпринимала и продолжает предпринимать весьма амбициозные попытки интернационализировать свои университеты, и мы в QS считаем, что глобальный университет имеет больше возможностей для процветания в современных условиях", - сказал руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бен Саутер.

QS Quacquarelli Symonds составляли рейтинг университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.