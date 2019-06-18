Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T22:46Z
https://ria.ru/20190618/1555683443.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/69/1554866980_0:108:3071:1836_1036x0_80_0_0_e3978a45e3a8940beb7d6025e8b381df.jpg
РИА Новости

МГУ вошел в сотню лучших университетов по версии глобального рейтинга QS

Вчера, 22:12
1536
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Высотное здание МГУ имени Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 в международном университетском рейтинге QS и занял 84-ю позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе рейтинга.
"Это на шесть позиций выше, чем в прошлом году. Это лучший результат с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79 позиции", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 февраля, 12:59
В Кремле отметили хорошие показатели российских вузов в рейтинге QS
Также впервые с начала выхода QS World University Rankings второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет, обогнав Санкт-Петербургский государственный университет.
По мнению авторов исследования, российская сфера высшего образования демонстрирует систематические улучшения: в рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов, из них 15 улучшили свои позиции и только пять заняли более низкие места.
Согласно рейтингу:
доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76 процента;
МГУ получил 99,7 баллов из 100 по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся";
семь из 50 лучших университетов мира по показателю "Соотношение количества преподавателей к учащимся" являются российскими;
шестнадцать российских вузов входят в топ-500, это на один больше, чем в прошлом году (ИТМО поднялся из группы 511-521 на 436 место).
При этом только пять из 25 российских университетов выросли по показателю "Репутация среди работодателей", а остальные 20 заняли более низкие позиции по сравнению с прошлым годом.
Вместе с тем научная деятельность остается слабым местом российской системы высшего образования. Так, 18 из 25 университетов получили более низкий балл по "Индексу цитируемости", чем в прошлом году, и ни один российский университет не вошел в топ-600 по этому показателю.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Вчера, 09:00
Мне бы в небо: как Самарский университет помогает достигать высот В седьмом сюжете "Альма-матер" расскажем о Самарском университете. Там изобрели спутники "Аист", беспилотник нового типа, лазеры для диагностики рака и проверки сердечных имплантов. Вуз занимает 38 место в Национальном рейтинге университетов России.
"Россия предпринимала и продолжает предпринимать весьма амбициозные попытки интернационализировать свои университеты, и мы в QS считаем, что глобальный университет имеет больше возможностей для процветания в современных условиях", - сказал руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бен Саутер.
QS Quacquarelli Symonds составляли рейтинг университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.
Пользователи сайта TopUniversities.com посетили рейтинг университетов по предметам более 37 миллионов раз в 2018 году, а общий рейтинг - 73 миллиона раз.
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2019
Вчера, 22:01
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2019
1281224
Обсудить 2
Навигатор абитуриентаQSСН_ОбразованиеСанкт-Петербургский университет информационных технологийСанкт-Петербургский государственный университетНовосибирский государственный университетМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
РИА
Новости
В Лондоне убили россиянина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Лента
новостей
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Ученик в школе
Эксперты рассказали, сколько учеников 7-9-х классов пробовали наркотики
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния