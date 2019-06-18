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РИА Новости

Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку в Раде

Вчера, 21:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Независимо от итогов выборов в Раду, "Батькивщина" во всем будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, партия готова передать ему все свои наработки, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.
"Как бы не закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем. Потому что я не хочу, чтобы еще пять лет закончились для Украины еще одним разочарованием и потерей шансов. У нас прекрасный шанс сейчас есть. Мы будем стоять возле нового президента и все наши знания, все наши наработки, которые мы имеем, все передадим из рук в руки и поможем их воплотить в жизнь", - заявила во вторник Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".
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По данным опроса, в Раду могут пройти пять партий
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Согласно данным исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, партию "Батькивщина" поддерживают 8,7% респондентов.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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