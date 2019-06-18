Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку в Раде

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Независимо от итогов выборов в Раду, "Батькивщина" во всем будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, партия готова передать ему все свои наработки, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.