В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий флаг", - цитирует Разумкова агентство УНИАН.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.