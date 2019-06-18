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РИА Новости

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Вчера, 21:03
13306
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий флаг", - цитирует Разумкова агентство УНИАН.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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914463876
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Популярные комментарии
"что мы их любим" так глубоко, что обстреливаем каждый день убивая мирных жителей и разрушаем их дома. Цинизм в полный рост!
18 июня, 21:06
Alex Prutkof
5200001
мы помним как вы в зиндан кидали всех донецких, а также с России которые были - и вы выкуп просили - а мы выкупали!!! Чтобы людей сохранить!!! Также мы помним - как ваши каратели из так называемыхх "нац. ботальЁнов" приходили в Донецк и тупо ГРАБИЛИ!!!
18 июня, 21:20
Гульназ Асатова
3900011
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